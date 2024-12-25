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Регион
25 декабря, 10:12

В шоковом состоянии: Мать рассказала о состоянии россиянки, выжившей при крушении самолёта в Актау

SHOT: В крушении самолёта в Актау выжила 34-летняя турагент из Владивостока

Выжившая в авиакатастрофе в Актау Кристина Евстигнеева. Обложка © VK / Кристина Евстигнеева

Выжившая в авиакатастрофе в Актау Кристина Евстигнеева. Обложка © VK / Кристина Евстигнеева

Одной из выживших при крушении самолёта Azerbaijan Airlines близ Актау в Казахстане оказалась 34-летняя туристический агент из Владивостока Кристина Евстигнеева. Об этом пишет SHOT.

Мать женщины рассказала, что Кристина сейчас находится в больнице, она пребывает в шоковом состоянии. По данным телеграм-канала, сегодня ночью она прилетела в Баку из Внуково по работе.

Опубликован список россиян, находившихся на борту самолёта Баку – Грозный
Опубликован список россиян, находившихся на борту самолёта Баку – Грозный

Напомним, что 25 декабря в 09:28 произошла авиакатастрофа недалеко от Актау (Казахстан). Самолёт Embraer 190 авиакомпании AZAL разбился при посадке в местном аэропорту. Он следовал рейсом из Баку в Грозный, но был перенаправлен из-за тумана. Предварительно, причиной аварии называется столкновение с птицами. На борту находились 16 граждан России. Выжили 32 человека, всего в самолёте было 69.

Наталья Афонина
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