В шоковом состоянии: Мать рассказала о состоянии россиянки, выжившей при крушении самолёта в Актау

Одной из выживших при крушении самолёта Azerbaijan Airlines близ Актау в Казахстане оказалась 34-летняя туристический агент из Владивостока Кристина Евстигнеева. Об этом пишет SHOT.

Мать женщины рассказала, что Кристина сейчас находится в больнице, она пребывает в шоковом состоянии. По данным телеграм-канала, сегодня ночью она прилетела в Баку из Внуково по работе.