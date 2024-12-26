Yeni Akit: Рухнувший у Актау лайнер ранее не с первого раза сел в Турции
Обломки авиалайнера Azerbaijan Airlines. Обложка © Telegram / Tengrinews / Азамат Сарсенбаев
Самолёт компании Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение 25 декабря вблизи Актау в Казахстане, ранее сел мимо взлётно-посадочной полосы в Турции. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Akit.
Инцидент произошёл 22 декабря во время рейса из Баку в Трабзон, расположенный на побережье Чёрного моря. При посадке борт промахнулся мимо посадочной полосы.
«Выяснилось, что выполнявший рейс J28047 из Баку в Трабзон самолёт при попытке приземления в аэропорту Трабзона вылетел за границы взлётно-посадочной полосы. Пилоту удалось посадить лайнер только со второй попытки», — отмечает газета.
Напомним, 25 декабря утром возле актауского аэропорта в Казахстане потерпел крушение лайнер азербайджанского авиаперевозчика, который летел из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек, в том числе семь граждан России.