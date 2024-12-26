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26 декабря, 02:30

Yeni Akit: Рухнувший у Актау лайнер ранее не с первого раза сел в Турции

Обломки авиалайнера Azerbaijan Airlines. Обложка © Telegram / Tengrinews / Азамат Сарсенбаев

Обломки авиалайнера Azerbaijan Airlines. Обложка © Telegram / Tengrinews / Азамат Сарсенбаев

Самолёт компании Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение 25 декабря вблизи Актау в Казахстане, ранее сел мимо взлётно-посадочной полосы в Турции. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Akit.

Инцидент произошёл 22 декабря во время рейса из Баку в Трабзон, расположенный на побережье Чёрного моря. При посадке борт промахнулся мимо посадочной полосы.

Расследованием крушения самолёта около Актау займётся Казахстан
Расследованием крушения самолёта около Актау займётся Казахстан

«Выяснилось, что выполнявший рейс J28047 из Баку в Трабзон самолёт при попытке приземления в аэропорту Трабзона вылетел за границы взлётно-посадочной полосы. Пилоту удалось посадить лайнер только со второй попытки», — отмечает газета.

Напомним, 25 декабря утром возле актауского аэропорта в Казахстане потерпел крушение лайнер азербайджанского авиаперевозчика, который летел из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек, в том числе семь граждан России.

Лия Мурадьян
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