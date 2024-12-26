Yeni Akit: Рухнувший у Актау лайнер ранее не с первого раза сел в Турции

Самолёт компании Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение 25 декабря вблизи Актау в Казахстане, ранее сел мимо взлётно-посадочной полосы в Турции. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Akit.

Инцидент произошёл 22 декабря во время рейса из Баку в Трабзон, расположенный на побережье Чёрного моря. При посадке борт промахнулся мимо посадочной полосы.