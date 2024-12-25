Один из выживших при крушении самолёта в Казахстане летел с похорон отца
36-летний Заур Мамедов три дня назад потерял отца и возвращался с похорон домой, когда попал в авиакатастрофу. По информации SHOT, мужчина простился с родным человеком в Баку и летел в Россию.
Выживший Заур Мамедов. Фото © Telegram / SHOT
Сейчас Заур находится в казахстанской больнице. О его состоянии пока ничего неизвестно.
Ранее мать рассказала о состоянии россиянки Кристины Евстигнеевой, выжившей при крушении самолёта в Актау. 34-летняя турагент из Владивостока сейчас находится в больнице и пребывает в шоковом состоянии. Сегодня ночью девушка прилетела в Баку из Внуково по работе. Напомним, что 25 декабря в 09:28 произошла авиакатастрофа недалеко от Актау (Казахстан). Самолёт Embraer 190 разбился при посадке в местном аэропорту. Он следовал рейсом из Баку в Грозный, но был перенаправлен из-за тумана. Предварительно, причиной аварии является столкновение с птицами. На борту находились 16 граждан России. Всего на лайнере летело 69 пассажиров. На данный момент удалось спасти 32 человека.