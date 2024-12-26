Авиакатастрофа в Казахстане
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Регион
26 декабря, 06:55

Опознаны тела семи погибших при крушении самолёта Баку – Грозный

МЧС Казахстана: Тела семи погибших опознали после крушения самолёта в Актау

В Казахстане после крушения самолёта компании Azerbaijan Airlines рейсом Баку – Грозный были опознаны семь тел погибших пассажиров. Ликвидация последствий авиакатастрофы в Актау продолжается, сообщили в МЧС Казахстана.

«Обнаружено 38 тел погибших, они доставлены в центр медицинской экспертизы, в том числе 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа. Были опознаны тела 7 человек. Кроме того, в результате вчерашней поисковой группы спасатели TJM обнаружили чёрный ящик», — говорится в сообщении.

Кроме того, на месте трагедии была организованно круглосуточное дежурство. Сейчас в Актау продолжает свою работу правительственная комиссия по расследованию причин аварии.

Стало известно, когда рухнувший в Казахстане самолёт последний раз проходил техосмотр
Стало известно, когда рухнувший в Казахстане самолёт последний раз проходил техосмотр

Напомним, что страшная трагедия произошла в Казахстане 25 декабря. В результате падения самолёта погибло 38 человек, а 29 выжили. Лайнер следовал по маршруту Баку — Грозный, столкнулся с птицами и разбился. Казахстан заявил, что займётся расследованием трагедии. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой. Лидер государства также направил в Казахстан самолёт МЧС с медиками.

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Наталья Афонина
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