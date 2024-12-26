Опознаны тела семи погибших при крушении самолёта Баку – Грозный
МЧС Казахстана: Тела семи погибших опознали после крушения самолёта в Актау
В Казахстане после крушения самолёта компании Azerbaijan Airlines рейсом Баку – Грозный были опознаны семь тел погибших пассажиров. Ликвидация последствий авиакатастрофы в Актау продолжается, сообщили в МЧС Казахстана.
«Обнаружено 38 тел погибших, они доставлены в центр медицинской экспертизы, в том числе 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа. Были опознаны тела 7 человек. Кроме того, в результате вчерашней поисковой группы спасатели TJM обнаружили чёрный ящик», — говорится в сообщении.
Кроме того, на месте трагедии была организованно круглосуточное дежурство. Сейчас в Актау продолжает свою работу правительственная комиссия по расследованию причин аварии.
Напомним, что страшная трагедия произошла в Казахстане 25 декабря. В результате падения самолёта погибло 38 человек, а 29 выжили. Лайнер следовал по маршруту Баку — Грозный, столкнулся с птицами и разбился. Казахстан заявил, что займётся расследованием трагедии. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой. Лидер государства также направил в Казахстан самолёт МЧС с медиками.
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