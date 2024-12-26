Опознаны тела семи погибших при крушении самолёта Баку – Грозный

В Казахстане после крушения самолёта компании Azerbaijan Airlines рейсом Баку – Грозный были опознаны семь тел погибших пассажиров. Ликвидация последствий авиакатастрофы в Актау продолжается, сообщили в МЧС Казахстана.

«Обнаружено 38 тел погибших, они доставлены в центр медицинской экспертизы, в том числе 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа. Были опознаны тела 7 человек. Кроме того, в результате вчерашней поисковой группы спасатели TJM обнаружили чёрный ящик», — говорится в сообщении.