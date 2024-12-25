Стало известно, когда рухнувший в Казахстане самолёт последний раз проходил техосмотр
Рухнувший в Казахстане самолёт прошёл последний полный техосмотр в октябре
Самолёт Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который сегодня потерпел крушение около казахстанского города Актау, проходил последний полный технический осмотр 18 октября 2024 года. С момента последней проверки борт налетал 671 час, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Там также рассказали, что воздушное судно было произведено в 2013 году, а общее количество его посадок составило 9 949. Общее время полёта — больше 15 часов.
Кроме того, в AZAL рассказали про пилота Игоря Кшнякина. Капитан воздушного судна имеет доход более 15 тысяч часов налёта, из которых около 11 200 часов — в должности командира экипажа.
Напомним, сегодня в Казахстане произошла трагедия, которая унесла 38 человеческих жизней. Утром 25 декабря самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный, столкнулся с птицами и разбился. Впрочем, это не единственная версия произошедшего. Появились кадры, на которых видно необычные пробоины в корпусе воздушного судна. Был найден чёрный ящик разбившегося в Актау лайнера. В Сети появилась неверифицированная запись командира экипажа с диспетчером. Разговор лишь подтверждает информацию, что борт столкнулся с птицами.
Telegram / Tengrinews.kz / Азамат Сарсенбаев