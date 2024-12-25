Стало известно, когда рухнувший в Казахстане самолёт последний раз проходил техосмотр

Самолёт Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который сегодня потерпел крушение около казахстанского города Актау, проходил последний полный технический осмотр 18 октября 2024 года. С момента последней проверки борт налетал 671 час, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Там также рассказали, что воздушное судно было произведено в 2013 году, а общее количество его посадок составило 9 949. Общее время полёта — больше 15 часов.