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Регион
25 декабря, 18:58

Стало известно, когда рухнувший в Казахстане самолёт последний раз проходил техосмотр

Рухнувший в Казахстане самолёт прошёл последний полный техосмотр в октябре

Самолёт Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который сегодня потерпел крушение около казахстанского города Актау, проходил последний полный технический осмотр 18 октября 2024 года. С момента последней проверки борт налетал 671 час, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Там также рассказали, что воздушное судно было произведено в 2013 году, а общее количество его посадок составило 9 949. Общее время полёта — больше 15 часов.

Кроме того, в AZAL рассказали про пилота Игоря Кшнякина. Капитан воздушного судна имеет доход более 15 тысяч часов налёта, из которых около 11 200 часов — в должности командира экипажа.

Среди пострадавших при крушении самолёта в Актау есть 11-летняя девочка из РФ
Среди пострадавших при крушении самолёта в Актау есть 11-летняя девочка из РФ

Напомним, сегодня в Казахстане произошла трагедия, которая унесла 38 человеческих жизней. Утром 25 декабря самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный, столкнулся с птицами и разбился. Впрочем, это не единственная версия произошедшего. Появились кадры, на которых видно необычные пробоины в корпусе воздушного судна. Был найден чёрный ящик разбившегося в Актау лайнера. В Сети появилась неверифицированная запись командира экипажа с диспетчером. Разговор лишь подтверждает информацию, что борт столкнулся с птицами.

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Telegram / Tengrinews.kz / Азамат Сарсенбаев

Алена Пенчугина
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