Среди пострадавших при крушении самолёта в Актау есть 11-летняя девочка из РФ
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что среди пострадавших россиян при крушении самолёта Баку — Грозный в Казахстане есть 11-летняя девочка из России. Ребёнка вместе с мамой госпитализировали. Состояние девочки тяжёлое, но стабильное. Её мама находится в крайне тяжёлом состоянии.
«Подтвердилось российское гражданство 11-летней девочки и её мамы, госпитализированных утром», — написала Львова-Белова в своём телеграм-канале.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка рассказала, что связалась с отцом и родственниками пострадавших. При необходимости им будет оказана помощь.
Напомним, что сегодня утром в Казахстане произошла страшная трагедия. Пассажирский самолёт, на борту которого находились 69 человек, рухнул недалеко от аэропорта в Актау. Погибло 38 человек, выжило — 29. Большинство из пострадавших госпитализированы и находятся в тяжёлом состоянии. Причиной авиакатастрофы называлось столкновение с птицами. Однако позже в корпусе воздушного судна обнаружили необычные пробоины. Найден чёрный ящик разбившегося в Казахстане самолёта, который, возможно, поможет установить точную причину произошедшего.
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