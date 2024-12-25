Среди пострадавших при крушении самолёта в Актау есть 11-летняя девочка из РФ

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что среди пострадавших россиян при крушении самолёта Баку — Грозный в Казахстане есть 11-летняя девочка из России. Ребёнка вместе с мамой госпитализировали. Состояние девочки тяжёлое, но стабильное. Её мама находится в крайне тяжёлом состоянии.