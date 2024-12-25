На борту рухнувшего в Казахстане самолёта находились 69 человек

На борту самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение в Казахстане, находились 69 человек. Такие данные привёл начальник Управление сил и средств аварийно-спасательных служб Департамент ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кайрат Жанаспаев.

По предварительной информации, на борту самолёта находилось 69 человек, из них 5 человек экипажа. Из них 42 граждан Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 граждан Кыргызстана», — сказал он в видеообращении.