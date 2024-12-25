На борту рухнувшего в Казахстане самолёта находились 69 человек
На борту самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение в Казахстане, находились 69 человек. Такие данные привёл начальник Управление сил и средств аварийно-спасательных служб Департамент ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кайрат Жанаспаев.
По предварительной информации, на борту самолёта находилось 69 человек, из них 5 человек экипажа. Из них 42 граждан Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 граждан Кыргызстана», — сказал он в видеообращении.
Сегодня утром в окрестностях казахстанского города Актау произошло трагическое происшествие с пассажирским лайнером. Воздушное судно модели Embraer 190, выполнявшее рейс из Баку в Грозный, совершило вынужденную посадку из-за сложных метеоусловий. По предварительной версии, к аварии привело столкновение воздушного судна с птичьей стаей. Согласно последней информации, удалось спасти 28 человек, находившихся на борту. Были найдены тела четырёх погибших.