Медведев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолёта в Актау
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования близким и родным погибших при крушении самолёта Баку — Грозный в Казахстане. Политик также пожелал скорейшего выздоровления пассажирам, которые пострадали в авиакатастрофе, и сейчас находятся в больнице.
«Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ.
Медведев также отправил телеграмму с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Напомним, крушение авиалайнера азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines произошло сегодня, 25 декабря, вблизи аэропорта Актау. По предварительной информации, сообщалось, что борт столкнулся с птицами. Однако позже в корпусе воздушного судна обнаружили необычные пробоины. На борту самолёта находились 67 пассажиров. Погибли 38 человек, в том числе семь граждан России.
Life.ru