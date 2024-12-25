Медведев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолёта в Актау

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования близким и родным погибших при крушении самолёта Баку — Грозный в Казахстане. Политик также пожелал скорейшего выздоровления пассажирам, которые пострадали в авиакатастрофе, и сейчас находятся в больнице.