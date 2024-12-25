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25 декабря, 17:40

Медведев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолёта в Актау

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования близким и родным погибших при крушении самолёта Баку — Грозный в Казахстане. Политик также пожелал скорейшего выздоровления пассажирам, которые пострадали в авиакатастрофе, и сейчас находятся в больнице.

«Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ.

Медведев также отправил телеграмму с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Рвался на борт, но не пустили: Пассажира упавшего в Актау самолёта сняли с рейса прямо при посадке
Рвался на борт, но не пустили: Пассажира упавшего в Актау самолёта сняли с рейса прямо при посадке

Напомним, крушение авиалайнера азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines произошло сегодня, 25 декабря, вблизи аэропорта Актау. По предварительной информации, сообщалось, что борт столкнулся с птицами. Однако позже в корпусе воздушного судна обнаружили необычные пробоины. На борту самолёта находились 67 пассажиров. Погибли 38 человек, в том числе семь граждан России.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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