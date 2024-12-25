Рвался на борт, но не пустили: Пассажира упавшего в Актау самолёта сняли с рейса прямо при посадке

Одного из пассажиров упавшего в Актау самолёта Embraer сняли с рейса прямо во время посадки на борт. Мужчина рвался внутрь, но в итоге не полетел. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на выжившего пассажира Заура Мамедова.

По его словам, одного мужчину не пустили на самолёт представители авиакомпании, сославшись на «запрет». Перед этим он прошёл регистрацию, таможенный контроль и долгое время находился в «чистой зоне». Мужчина и настаивал, что может лететь, но в итоге, в расстроенных чувствах вернулся в терминал.

Сам Заур, который летел из Баку с похорон своего отца, сообщил, что у него ранена нога, есть травмы лица. По его собственному признанию, он спасал всех, кого мог, сразу после трагедии.