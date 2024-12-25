Рвался на борт, но не пустили: Пассажира упавшего в Актау самолёта сняли с рейса прямо при посадке
Пассажира упавшего в Актау самолёта сняли с рейса прямо во время посадки
Место крушения самолёта AZAL в Актау. Обложка © Telegram / Tengrinews / Азамат Сарсенбаев
Одного из пассажиров упавшего в Актау самолёта Embraer сняли с рейса прямо во время посадки на борт. Мужчина рвался внутрь, но в итоге не полетел. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на выжившего пассажира Заура Мамедова.
По его словам, одного мужчину не пустили на самолёт представители авиакомпании, сославшись на «запрет». Перед этим он прошёл регистрацию, таможенный контроль и долгое время находился в «чистой зоне». Мужчина и настаивал, что может лететь, но в итоге, в расстроенных чувствах вернулся в терминал.
Сам Заур, который летел из Баку с похорон своего отца, сообщил, что у него ранена нога, есть травмы лица. По его собственному признанию, он спасал всех, кого мог, сразу после трагедии.
Напомним, что утром 25 декабря в 09:28 в аэропорту Актау (Казахстан) произошла катастрофа пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний», летевшего из Баку в Грозный. Причиной трагедии называлось столкновение с птицами. На борту находилось 16 граждан России. По данным авиакомпании, в самолёте было 67 человек — 62 пассажира и пять членов экипажа. Около 30 погибли, примерно столько же выжили. Большинство из них госпитализированы и находятся в тяжёлом состоянии.