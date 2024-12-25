Рухнувший в Казахстане самолёт не долетел до аэропорта 5300 метров

Самолёт авиакомпании AZAL, который сегодня рухнул в Казахстане, не долетел до взлётно-посадочной полосы аэропорта Актау всего 5300 метров. Об этом сообщили в телеграм-канале «Девичья Башня» со ссылкой на Land of Fire.