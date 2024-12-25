Рухнувший в Казахстане самолёт не долетел до аэропорта 5300 метров
Спасатели на месте крушения самолёта в Казахстане. Фото © Telegram / 112 KZ
Самолёт авиакомпании AZAL, который сегодня рухнул в Казахстане, не долетел до взлётно-посадочной полосы аэропорта Актау всего 5300 метров. Об этом сообщили в телеграм-канале «Девичья Башня» со ссылкой на Land of Fire.
Расстояние от места падения борта до аэропорта в Актау. Фото © Telegram / «Девичья Башня»
«Расстояние между местом падения самолёта и хвостовой частью составляет 275 метров», — уточнили в телеграм-канале.
Расстояние от места падения основной части борта до хвостовой. Фото © Telegram / «Девичья Башня»
Напомним, 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в связи с крушением воздушного судна авиакомпании AZAL в Казахстане. Сегодня пассажирский самолёт Embraer 190 «Азербайджанских Авиалиний» потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту казахстанского города Актау. Предварительной причиной трагедии называлось столкновение с птицами и отказ системы управления. Также, по некоторым данным, внутри салона взорвался газовый баллон, из-за чего пассажиры теряли сознание. Глава Азербайджана назвал произошедшее «большой трагедией, постигшей азербайджанский народ». Известно, что на борту воздушного судна находились, в том числе, граждане России, Казахстана и Киргизии.