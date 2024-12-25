Алиев заявил о разных версиях авиакатастрофы в Актау

Существуют разные версии крушения самолёта авиакомпании AZAL в Казахстане. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Причины крушения нам неизвестны. Есть разные версии. Считаю, что ещё рано об этом говорить», — приводит слова Алиева государственное агентство АзерТАдж.

Глава Азербайджана призвал провести полное расследование. Алиев добавил, что, согласно информации, которую он получил, летевший из Баку в Грозный самолёт из-за плохой погоды сменил направление и взял курс на Актау. При посадке случилась авария. Произошедшее политик назвал «большой трагедией, постигшей азербайджанский народ».