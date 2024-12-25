Алиев заявил о разных версиях авиакатастрофы в Актау
Казахстанские спасатели на месте крушения самолёта в Актау. Обложка © Telegram / 112 KZ
Существуют разные версии крушения самолёта авиакомпании AZAL в Казахстане. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Причины крушения нам неизвестны. Есть разные версии. Считаю, что ещё рано об этом говорить», — приводит слова Алиева государственное агентство АзерТАдж.
Глава Азербайджана призвал провести полное расследование. Алиев добавил, что, согласно информации, которую он получил, летевший из Баку в Грозный самолёт из-за плохой погоды сменил направление и взял курс на Актау. При посадке случилась авария. Произошедшее политик назвал «большой трагедией, постигшей азербайджанский народ».
Президент закавказской республики напомнил, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. Он заверил, что общественность будет регулярно узнавать о ходе следствия и работе государственной комиссии по расследования авиакатастрофы.
Напомним, пассажирский самолёт Embraer 190 «Азербайджанских Авиалиний» потерпел крушение утром 25 декабря при заходе на посадку в аэропорту казахстанского города Актау. На борту находились 16 россиян. Около 30 человек чудом выжили. Примерно столько же погибли. Предварительной причиной трагедии называлось столкновение с птицами и отказ системы управления. После этого внутри салона взорвался газовый баллон, из-за чего люди начали терять сознание. В Азербайджане объявлен траур.