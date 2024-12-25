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Регион
25 декабря, 12:14

Траур объявлен в Азербайджане 26 декабря в связи с крушением самолёта

Самолёт Azerbaijan Airlines рухнул в Казахстане. Фото © Telegram / 112 KZ

Самолёт Azerbaijan Airlines рухнул в Казахстане. Фото © Telegram / 112 KZ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому 26 декабря в республике объявлен траур. Такое решение он принял в связи с многочисленными пострадавшими и жертвами в результате крушения пассажирского самолёта в Актау.

Как передаёт местное агентство АзерТАдж, президент также распорядился сформировать специальную правительственную комиссию под руководством премьера Али Асадова для выяснения обстоятельств трагического инцидента с воздушным судном. В соответствии с указом, размещённым на официальном портале главы республики, комиссии предстоит не только установить причины катастрофы, но и организовать всестороннюю поддержку родственникам жертв и тем, кто получил травмы. Отдельное внимание в документе уделяется необходимости урегулирования вопросов, касающихся иностранных граждан, оказавшихся среди пострадавших и погибших в этой трагедии.

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Напомним, что сегодня утром в Казахстане произошла катастрофа. Самолёт, совершавшим рейс по маршруту Баку — Грозный, рухнул вблизи портового города Актау. Изначально сообщалось, что крушение произошло из-за столкновения с птичьей стаей, дальнейшее расследование выявило факт взрыва на борту. Экипаж в последний момент увёл самолёт от жилых домов. В результате происшествия большинству пассажиров удалось спастись, но четверо человек погибли. Появилось видео из больницы с выжившими россиянами.

Алена Пенчугина
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