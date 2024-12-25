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Регион
25 декабря, 11:50

МЧС РФ запустило горячую линию в связи с крушением самолёта в Казахстане

МЧС России открыло горячую линию для оказания поддержки гражданам в связи с крушением пассажирского самолёта в Казахстане, летевшего из Баку в Грозный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в МЧС, за психологической помощью можно обратиться круглосуточно по номеру: 8 800 775-17-17.

Бортпроводник «Уральских авиалиний» был в упавшем в Актау самолёте и теперь не выходит на связь
Бортпроводник «Уральских авиалиний» был в упавшем в Актау самолёте и теперь не выходит на связь

Напомним, что утром 25 декабря в аэропорту Актау (Казахстан) произошло крушение пассажирского самолёта рейса Баку – Грозный. Причиной трагедии стало попадание в лайнер птицы. Ранее также была открыта горячая линия для родных погибших и раненых. СК РФ устанавливает обстоятельства падения лайнера, так как в салоне находились и 16 россиян. Известно о четырёх погибших.

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МЧС Казахстана

Ольга Сливченко
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