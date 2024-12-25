Бортпроводник «Уральских авиалиний» был в упавшем в Актау самолёте и теперь не выходит на связь
На борту упавшего у Актау самолёта был бортпроводник «Уральских авиалиний»
Пассажир самолёта, упавшего в Актау, Рамин Агаев. Обложка © VK / Рамин Агаев
Ещё одним россиянином на борту самолёта, упавшего в Казахстане, был действующий бортпроводник «Уральских авиалиний» — 28-летний Рамин Агаев. Он летел в Москву и 26 декабря должен был выйти на рабочую смену.
Как сообщает SHOT, Рамин живёт в столице и работает бортпроводником уже два года. Вчера, 24 декабря, парень отвозил в Баку к бабушке своего шестилетнего племянника. Агаев хотел, чтобы семья встретила Новый год вместе.
Сегодня, 25 декабря, Рамин вылетел из Баку корпоративным рейсом в Москву с пересадкой в Грозном. Завтра ему необходимо было выйти на рабочую смену.
На данный момент парень не выходит на связь с родственниками. Однако в «Уральских авиалиниях» сообщили, что, предварительно, Агаев выжил.
Напомним, утром 25 декабря, в 09:28 мск, в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт рейса Баку – Грозный. Причиной трагедии называлось попадание в лайнер птицы. Выжило около 30 человек. СК РФ возбудил уголовное дело.