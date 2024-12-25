Появилось видео из больницы с выжившими россиянами при крушении самолёта в Актау
Рухнувший самолёт Azerbaijan Airlines в Казахстане. Фото © Telegram / 112 KZ
Появились первые кадры с выжившими россиянами при крушении самолёта Баку – Грозный в Актау. В телеграм-канале Mash опубликовали видео из Мангистауской областной больницы, куда после катастрофы привезли людей.
Выжившие при крушении самолёта в Казахстане. Видео © Telegram / Mash
«Первые кадры с выжившими россиянами из Мангистауской областной больницы, куда их привезли после крушения Embraer», — сообщили в телеграм-канале.
Напомним, вблизи портового города Актау в Казахстане произошло ЧП с воздушным судном бразильского производства Embraer 190, совершавшим рейс по маршруту Баку — Грозный. Экипаж был вынужден подать сигнал бедствия и запросить экстренное приземление на территории Казахстана. Изначально сообщалось, что крушение произошло из-за столкновения с птичьей стаей, однако дальнейшее расследование выявило факт взрыва на борту. В результате происшествия большинству пассажиров удалось спастись, но четверо человек погибли. Глава российского государства направил послание с выражением скорби семьям жертв этого трагического инцидента.