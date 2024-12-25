Путин направил самолёт МЧС с медиками к месту крушения самолёта Баку – Грозный
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин начал неформальный саммит лидеров СНГ с соболезнований в связи с крушением пассажирского самолёта Баку — Грозный в Казахстане. Он также выразил надежду, что все пострадавшие вскоре пойдут на поправку.
Глава государства объявил, что в казахстанский Актау вылетает самолёт МЧС РФ со всем необходимым медицинским оборудованием на борту.
Напомним, утром 25 декабря в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Всего в самолете находилось 72 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров. Выжили 32 человека, в том числе 10 россиян. Ранее были опубликованы списки с их именами. Что известно о трагедии на данную минуту, читайте на Life.ru.