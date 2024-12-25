Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 10:50

Путин направил самолёт МЧС с медиками к месту крушения самолёта Баку – Грозный

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин начал неформальный саммит лидеров СНГ с соболезнований в связи с крушением пассажирского самолёта Баку — Грозный в Казахстане. Он также выразил надежду, что все пострадавшие вскоре пойдут на поправку.

Глава государства объявил, что в казахстанский Актау вылетает самолёт МЧС РФ со всем необходимым медицинским оборудованием на борту.

Повезло 7 рядам: Стало известно, где сидели выжившие и погибшие при крушении самолёта Баку – Грозный
Повезло 7 рядам: Стало известно, где сидели выжившие и погибшие при крушении самолёта Баку – Грозный

Напомним, утром 25 декабря в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Всего в самолете находилось 72 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров. Выжили 32 человека, в том числе 10 россиян. Ранее были опубликованы списки с их именами. Что известно о трагедии на данную минуту, читайте на Life.ru.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Авиакатастрофа в Казахстане
  • Путин
  • Казахстан
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar