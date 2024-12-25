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25 декабря, 10:29

Повезло 7 рядам: Стало известно, где сидели выжившие и погибшие при крушении самолёта Баку – Грозный

Большая часть выживших в самолёте Баку – Грозный сидела в хвостовой части

Большая часть пассажиров, выживших при крушении в Казахстане пассажирского самолёта Баку – Грозный, сидела в хвостовой части самолёта. По данным SHOT, они располагались на семи последних рядах.

Также телеграм-канал сообщает, что 16 пассажиров, летевших в передней части салона, вылетели из самолёта сразу после удара о землю. Остальные — сидевшие в середине — погибли внутри Embraer.

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Напомним, утром 25 декабря, около 10.00 мск, в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Всего в самолете находилось 72 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров. Выжили 32 человека. Ранее были опубликованы списки с их именами. Президенты России и Азербайджана уже выразили свои соболезнования близким погибших. Что известно о трагедии на данную минуту, читайте на Life.ru.

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SHOT

Александра Вишнякова
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