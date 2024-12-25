Повезло 7 рядам: Стало известно, где сидели выжившие и погибшие при крушении самолёта Баку – Грозный

Большая часть пассажиров, выживших при крушении в Казахстане пассажирского самолёта Баку – Грозный, сидела в хвостовой части самолёта. По данным SHOT, они располагались на семи последних рядах.

Также телеграм-канал сообщает, что 16 пассажиров, летевших в передней части салона, вылетели из самолёта сразу после удара о землю. Остальные — сидевшие в середине — погибли внутри Embraer.