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Регион
25 декабря, 11:27

Экипаж в последний момент увёл рухнувший в Казахстане самолёт от жилых домов

Mash: Самолёт в Актау едва не упал на жилые дома в селе Саина Шапагатова

Место крушения самолёта в Актау. Фото © Telegram / 112 KZ

Место крушения самолёта в Актау. Фото © Telegram / 112 KZ

Экипаж самолёта Azerbaijan Airlines, который сегодня упал неподалёку от казахстанского города Актау, в последний момент успел избежать ещё большей катастрофы. По данным Mash, воздушное судно едва не рухнуло на жилые дома в селе Саина Шапагатова. Пилоты смогли увести падающий лайнер в окрестности аэропорта, чтобы избежать смертей среди гражданских. Между населённым пунктом и авиагаванью менее двух километров.

Пилоты самолёта Azerbaijan Airlines. Фото © Telegram / Minval — LIVE

Пилоты самолёта Azerbaijan Airlines. Фото © Telegram / Minval — LIVE

«Экипаж молодцы, что смогли увести самолёт. Иначе жертв могло быть больше», — приводят слова местных жителей в телеграм-канале Minval — LIVE.

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Напомним, утром 25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа с пассажирским лайнером Embraer 190 азербайджанских авиалиний, который следовал из Баку в Грозный. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с птицами. Были опубликованы имена двух русских пилотов и трёх бортпроводников упавшего в Актау самолёта. Также известно, что на борту воздушного судна находились 16 россиян.

Алена Пенчугина
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