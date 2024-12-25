Экипаж в последний момент увёл рухнувший в Казахстане самолёт от жилых домов
Mash: Самолёт в Актау едва не упал на жилые дома в селе Саина Шапагатова
Место крушения самолёта в Актау. Фото © Telegram / 112 KZ
Экипаж самолёта Azerbaijan Airlines, который сегодня упал неподалёку от казахстанского города Актау, в последний момент успел избежать ещё большей катастрофы. По данным Mash, воздушное судно едва не рухнуло на жилые дома в селе Саина Шапагатова. Пилоты смогли увести падающий лайнер в окрестности аэропорта, чтобы избежать смертей среди гражданских. Между населённым пунктом и авиагаванью менее двух километров.
Пилоты самолёта Azerbaijan Airlines. Фото © Telegram / Minval — LIVE
«Экипаж молодцы, что смогли увести самолёт. Иначе жертв могло быть больше», — приводят слова местных жителей в телеграм-канале Minval — LIVE.
Напомним, утром 25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа с пассажирским лайнером Embraer 190 азербайджанских авиалиний, который следовал из Баку в Грозный. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с птицами. Были опубликованы имена двух русских пилотов и трёх бортпроводников упавшего в Актау самолёта. Также известно, что на борту воздушного судна находились 16 россиян.