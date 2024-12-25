Экипаж в последний момент увёл рухнувший в Казахстане самолёт от жилых домов

Экипаж самолёта Azerbaijan Airlines, который сегодня упал неподалёку от казахстанского города Актау, в последний момент успел избежать ещё большей катастрофы. По данным Mash, воздушное судно едва не рухнуло на жилые дома в селе Саина Шапагатова. Пилоты смогли увести падающий лайнер в окрестности аэропорта, чтобы избежать смертей среди гражданских. Между населённым пунктом и авиагаванью менее двух километров.