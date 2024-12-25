Опубликована запись радиообмена разбившегося под Актау самолёта с диспетчером

В Сети появилась неверифицированная запись пилота самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines с диспетчером. По этому разговору становится понятно, что борт, рухнувший сегодня в Казахстане, вероятнее всего, столкнулся с птицами.

Из записи следует, что после столкновения со стаей птиц экипаж держал курс на Минеральные Воды. Однако вскоре давление в кабине повысилось, и самолёт начал терять управление. Пилот взял курс на Махачкалу, но у воздушного судна отказала гидравлика. После этого диспетчер с трудом понимал, что говорит командир.