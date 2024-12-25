Опубликована запись радиообмена разбившегося под Актау самолёта с диспетчером
В Сети появилась неверифицированная запись пилота самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines с диспетчером. По этому разговору становится понятно, что борт, рухнувший сегодня в Казахстане, вероятнее всего, столкнулся с птицами.
«У нас отказало управление, удар птиц в кабине. Удар птиц в кабине (неразборчиво)», — приводятся слова командира воздушного судна в телеграм-канале «Minval — LIVE».
Из записи следует, что после столкновения со стаей птиц экипаж держал курс на Минеральные Воды. Однако вскоре давление в кабине повысилось, и самолёт начал терять управление. Пилот взял курс на Махачкалу, но у воздушного судна отказала гидравлика. После этого диспетчер с трудом понимал, что говорит командир.
Напомним, что 25 декабря авиалайнер Баку — Грозный потерпел крушение около казахстанского аэропорта Актау. Воздушное судно перевозило 67 пассажиров, погибли 38 человек. Среди пострадавших есть наши соотечественники: недавно стало известно об 11-летней девочке из России. Состояние ребёнка тяжёлое, но стабильное. Причиной авиакатастрофы называлось столкновение с птицами. Однако позже в корпусе воздушного судна обнаружили необычные пробоины. Найден чёрный ящик разбившегося в Казахстане самолёта, который должен пролить свет на причину трагедии.
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