Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в Грозный и Махачкалу до окончания расследования

«Азербайджанские авиалинии» решили приостановить выполнение рейсов по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку до завершения расследования катастрофы с самолётом Embraer 190, потерпевшим крушение сегодня в Казахстане. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте авиакомпании.

Напомним, что на борту пассажирского самолета, следовавшего рейсом из Баку в Грозный, находились 16 граждан России. Чудом выжили около 30 человек, и примерно столько же погибли. В интернете появилось первое видео из салона упавшего самолета, на котором видно полностью разрушенный фюзеляж и остатки интерьера. По предварительной информации, причиной крушения самолёта в Казахстане стало столкновение лайнера с птицами и отказ системы управления.