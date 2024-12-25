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25 декабря, 14:35

Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в Грозный и Махачкалу до окончания расследования

Фото © МЧС Казахстана

Фото © МЧС Казахстана

«Азербайджанские авиалинии» решили приостановить выполнение рейсов по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку до завершения расследования катастрофы с самолётом Embraer 190, потерпевшим крушение сегодня в Казахстане. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте авиакомпании.

Рейсы по другим направлениям будут выполняться по расписанию в штатном режиме, уточнил перевозчик.

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Напомним, что на борту пассажирского самолета, следовавшего рейсом из Баку в Грозный, находились 16 граждан России. Чудом выжили около 30 человек, и примерно столько же погибли. В интернете появилось первое видео из салона упавшего самолета, на котором видно полностью разрушенный фюзеляж и остатки интерьера. По предварительной информации, причиной крушения самолёта в Казахстане стало столкновение лайнера с птицами и отказ системы управления.

Марина Фещенко
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