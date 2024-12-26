Мать с ребёнком пострадали при атаке ВСУ на посёлок в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал таунхаус в посёлке Разумное Белгородского района. В результате удара пострадали 8-летний ребёнок и его мать. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«Мальчика с ушибами и ссадинами бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочными ранениями ноги и спины — в городскую больницу №2 г. Белгорода», — уточнил глава региона.

Экстренные службы работают на месте происшествия. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

В результате атаки загорелась кровля дома. Пожарные оперативно потушили огонь. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о повреждениях и других возможных пострадавших уточняется.