Мать с ребёнком пострадали при атаке ВСУ на посёлок в Белгородской области
Украинский беспилотник атаковал таунхаус в посёлке Разумное Белгородского района. В результате удара пострадали 8-летний ребёнок и его мать. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
«Мальчика с ушибами и ссадинами бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочными ранениями ноги и спины — в городскую больницу №2 г. Белгорода», — уточнил глава региона.
Экстренные службы работают на месте происшествия. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
В результате атаки загорелась кровля дома. Пожарные оперативно потушили огонь. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о повреждениях и других возможных пострадавших уточняется.
Ранее в ночь с 25 на 26 декабря дроны ВСУ атаковали три области РФ. По информации Минобороны, силами ПВО в общей сложности было уничтожено 5 БПЛА. Позднее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что жертв на территории региона удалось избежать.
Telegram / Настоящий Гладков