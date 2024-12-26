Губернатор Бочаров раскрыл последствия атаки БПЛА на Волгоградскую область
Минувшей ночью дежурные силы ПВО Министерства обороны предотвратили атаку украинских БПЛА на Волгоградскую область. По информации губернатора региона Андрея Бочарова, в результате инцидента пострадавших нет, ущерб гражданским и военным объектам также отсутствует.
Обломки одного из беспилотников упали на территорию промышленного предприятия в Котовском районе. Однако они не повредили ключевые производственные участки и не стали причиной возгорания. На месте инцидента работают оперативные службы.
Всего силы ПВО за ночь уничтожили пять дронов ВСУ в трёх областях России. Три дрона сбили в Волгоградской области, по одному — в Воронежской и Белгородской областях. А прошлой ночью Киев пытался атаковать Россию 59 беспилотниками. Они были успешно ликвидированы и нейтрализованы силами ПВО и РЭБ.
flickr / James Blackmore