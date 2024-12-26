Губернатор Бочаров раскрыл последствия атаки БПЛА на Волгоградскую область

Минувшей ночью дежурные силы ПВО Министерства обороны предотвратили атаку украинских БПЛА на Волгоградскую область. По информации губернатора региона Андрея Бочарова, в результате инцидента пострадавших нет, ущерб гражданским и военным объектам также отсутствует.

Обломки одного из беспилотников упали на территорию промышленного предприятия в Котовском районе. Однако они не повредили ключевые производственные участки и не стали причиной возгорания. На месте инцидента работают оперативные службы.