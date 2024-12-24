Академия МВД в Нижнем Новгороде опровергла слухи об уничтожении БПЛА из автомата

Сотрудники академии МВД в Нижнем Новгороде не пытались уничтожить вражеский беспилотник из стрелкового орудия. Так ответила RT пресс-секретарь учреждения Мария Кузнецова, комментируя соответствующие слухи, появившиеся после падения дрона на территории образовательного заведения.

Она также подтвердила журналисту, что БПЛА действительно упал на прилегающем к зданию академии участке, однако ни одно из зданий не пострадало, взрыва аппарата не было. По последней информации, никто не пострадал в результате инцидента. Аппарат забрали спецслужбы для изучения.