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24 декабря, 09:44

В Нижнем Новгороде беспилотник упал на крышу Академии МВД

В Нижнем Новгороде беспилотник упал на крышу Академии Министерства внутренних дел (МВД) на Анкудиновском шоссе. Об этом сообщает Ni Mash.

Видео с места падения БПЛА на Академию МВД в Нижнем Новгороде. Видео © Ni Mash

По данным телеграм-канала, занятия в учебном учреждении прервали, курсантов эвакуировали в подвал.

В свою очередь телеграм-канал «Нижний № 1» со ссылкой на академию сообщает, что там проходили учения. По предварительным данным, случилась осечка, из-за чего БПЛА упал на здание.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi

Никита Никонов
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