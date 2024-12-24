В Нижнем Новгороде беспилотник упал на крышу Академии МВД

В Нижнем Новгороде беспилотник упал на крышу Академии Министерства внутренних дел (МВД) на Анкудиновском шоссе. Об этом сообщает Ni Mash.

Видео с места падения БПЛА на Академию МВД в Нижнем Новгороде. Видео © Ni Mash

По данным телеграм-канала, занятия в учебном учреждении прервали, курсантов эвакуировали в подвал.