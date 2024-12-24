В Нижнем Новгороде беспилотник упал на крышу Академии МВД
В Нижнем Новгороде беспилотник упал на крышу Академии Министерства внутренних дел (МВД) на Анкудиновском шоссе. Об этом сообщает Ni Mash.
Видео с места падения БПЛА на Академию МВД в Нижнем Новгороде. Видео © Ni Mash
По данным телеграм-канала, занятия в учебном учреждении прервали, курсантов эвакуировали в подвал.
В свою очередь телеграм-канал «Нижний № 1» со ссылкой на академию сообщает, что там проходили учения. По предварительным данным, случилась осечка, из-за чего БПЛА упал на здание.
Ранее в Татарстане ввели режим ЧС для органов власти и МЧС после атаки беспилотников. Напомним, утром 21 декабря Казань попала под серию ударов украинских дронов.
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