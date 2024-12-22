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Регион
22 декабря, 17:47

«Слава Богу»: В Казани подорвали неразорвавшийся снаряд украинского дрона

SHOT: Сапёры подорвали ещё один снаряд беспилотника ВСУ в Казани

Сапёры подорвали ещё один неразорвавшийся украинский снаряд беспилотника в Казани. БПЛА рухнул на крышу четырёхэтажки в субботу, 21 декабря, сообщает SHOT.

Сапёры разминировали снаряд украинского беспилотника. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах слышны испуганные крики местных жителей и слова благодарности.

«Они не просто так все телефоны достали и начали снимать. Слава Богу», — говорит за кадром автор ролика.

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Напомним, что 21 декабря ВСУ совершили три атаки на Казань с разных направлений. Из восьми беспилотников лишь три были нацелены на объекты ОПК, остальные ударили по жилым домам В регионе пришлось ввести режим ЧС. Президент России Владимир Путин получил доклад об атаке дронов на Казань.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Алена Пенчугина
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