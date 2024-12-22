«Слава Богу»: В Казани подорвали неразорвавшийся снаряд украинского дрона
SHOT: Сапёры подорвали ещё один снаряд беспилотника ВСУ в Казани
Сапёры подорвали ещё один неразорвавшийся украинский снаряд беспилотника в Казани. БПЛА рухнул на крышу четырёхэтажки в субботу, 21 декабря, сообщает SHOT.
Сапёры разминировали снаряд украинского беспилотника. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах слышны испуганные крики местных жителей и слова благодарности.
«Они не просто так все телефоны достали и начали снимать. Слава Богу», — говорит за кадром автор ролика.
Напомним, что 21 декабря ВСУ совершили три атаки на Казань с разных направлений. Из восьми беспилотников лишь три были нацелены на объекты ОПК, остальные ударили по жилым домам В регионе пришлось ввести режим ЧС. Президент России Владимир Путин получил доклад об атаке дронов на Казань.
Telegram / SHOT