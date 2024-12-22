«Слава Богу»: В Казани подорвали неразорвавшийся снаряд украинского дрона

Сапёры подорвали ещё один неразорвавшийся украинский снаряд беспилотника в Казани. БПЛА рухнул на крышу четырёхэтажки в субботу, 21 декабря, сообщает SHOT .

«Они не просто так все телефоны достали и начали снимать. Слава Богу», — говорит за кадром автор ролика.