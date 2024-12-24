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Регион
24 декабря, 03:26

Гусев: Украинский дрон подавлен силами ПВО и РЭБ в пригороде Воронежа

Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинского беспилотника на Воронеж. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен украинский беспилотник», — написал он, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.

Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.

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Напомним, что несколькими часами ранее у границ РФ засекли и американский БПЛА Global Hawk. Подобные дроны неоднократно проводили разведку аккурат перед ударами по России, в том числе и ракетами ATACMS.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Анатолий Цейко
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