Гусев: Украинский дрон подавлен силами ПВО и РЭБ в пригороде Воронежа
Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинского беспилотника на Воронеж. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен украинский беспилотник», — написал он, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.
Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.
Напомним, что несколькими часами ранее у границ РФ засекли и американский БПЛА Global Hawk. Подобные дроны неоднократно проводили разведку аккурат перед ударами по России, в том числе и ракетами ATACMS.
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