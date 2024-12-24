Наводящий ракеты ATACMS шпионский дрон США засекли у границ России
RMF FM: Американский БПЛА Global Hawk вёл разведку у российской границы
Беспилотник Global Hawk. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk 23 декабря приблизился к российским границам в районе Калининградской области. Подробности маршрута реактивного дрона привела радиостанция RMF FM.
«Американский шпионский беспилотник Global Hawk летал над Польшей и Литвой. Вся миссия беспилотника, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии, длилась более 17 часов», — гласит сообщение.
Прежде чем достичь российских рубежей, дрон пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией и Словакией. Затем БПЛА пересёк границу Польши, облетел Сувалский перешеек и продолжил путь в небе Литвы. После выполнения задания Global Hawk тем же путём вернулся на итальянский остров.
RQ-4 — один из крупнейших разведывательных беспилотников с размахом крыльев 35 метров, который может находиться в воздухе до 24 часов, преодолевая до 20 тысяч километров. Его скорость составляет 650 км/ч, а основной задачей является сбор данных в реальном времени. Подобные дроны часто проводили разведку перед ударами по России, в том числе и ракетами ATACMS.
Это не первый случай, когда американские Global Hawk приближаются к России в районе Калининграда. Однако чаще беспилотники США курсируют над акваторией Чёрного моря вблизи Крыма.