Наводящий ракеты ATACMS шпионский дрон США засекли у границ России

«Американский шпионский беспилотник Global Hawk летал над Польшей и Литвой. Вся миссия беспилотника, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии, длилась более 17 часов», — гласит сообщение.

Прежде чем достичь российских рубежей, дрон пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией и Словакией. Затем БПЛА пересёк границу Польши, облетел Сувалский перешеек и продолжил путь в небе Литвы. После выполнения задания Global Hawk тем же путём вернулся на итальянский остров.

RQ-4 — один из крупнейших разведывательных беспилотников с размахом крыльев 35 метров, который может находиться в воздухе до 24 часов, преодолевая до 20 тысяч километров. Его скорость составляет 650 км/ч, а основной задачей является сбор данных в реальном времени. Подобные дроны часто проводили разведку перед ударами по России, в том числе и ракетами ATACMS.