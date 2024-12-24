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23 декабря, 22:42

Наводящий ракеты ATACMS шпионский дрон США засекли у границ России

RMF FM: Американский БПЛА Global Hawk вёл разведку у российской границы

Беспилотник Global Hawk. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Беспилотник Global Hawk. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk 23 декабря приблизился к российским границам в районе Калининградской области. Подробности маршрута реактивного дрона привела радиостанция RMF FM.

«Американский шпионский беспилотник Global Hawk летал над Польшей и Литвой. Вся миссия беспилотника, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии, длилась более 17 часов», — гласит сообщение.

Прежде чем достичь российских рубежей, дрон пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией и Словакией. Затем БПЛА пересёк границу Польши, облетел Сувалский перешеек и продолжил путь в небе Литвы. После выполнения задания Global Hawk тем же путём вернулся на итальянский остров.

RQ-4 — один из крупнейших разведывательных беспилотников с размахом крыльев 35 метров, который может находиться в воздухе до 24 часов, преодолевая до 20 тысяч километров. Его скорость составляет 650 км/ч, а основной задачей является сбор данных в реальном времени. Подобные дроны часто проводили разведку перед ударами по России, в том числе и ракетами ATACMS.

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Это не первый случай, когда американские Global Hawk приближаются к России в районе Калининграда. Однако чаще беспилотники США курсируют над акваторией Чёрного моря вблизи Крыма.

Тимур Хингеев
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