ВСУ наносят удары по Донецку дальнобойными ракетами, работает ПВО

В эти минуты украинские формирования наносят удары по территории Донецка с использованием дальнобойных ракет, передаёт ТАСС.

По информации агентства, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку, звучат взрывы. Другие детали неизвестны.

Ранее об ударе по Донецку дальнобойными ракетами сообщалось 13 декабря. Избежать жертв среди мирного населения и значительных разрушений удалось благодаря успешной работе ПВО. В результате обстрела повреждения получили несколько многоквартирных домов.