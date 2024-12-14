Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Запорожской области. К счастью, в салоне не было детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В Пологовском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу», — написал Балицкий в своём телеграм-канале.

Последствия атаки дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. Telegram / Балицкий Евгений

Автобус приписан к школе села Шевченково. В нём регулярно ездят на учёбу и обратно около 70 детей из сёл Тарасовка, Басань, Ульяновка и Романовское. Благо в этот раз автобус ехал пустым.