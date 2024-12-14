Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области
Балицкий: Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области
Последствия атаки дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. Telegram / Балицкий Евгений
Украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Запорожской области. К счастью, в салоне не было детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В Пологовском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу», — написал Балицкий в своём телеграм-канале.
Последствия атаки дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. Telegram / Балицкий Евгений
Автобус приписан к школе села Шевченково. В нём регулярно ездят на учёбу и обратно около 70 детей из сёл Тарасовка, Басань, Ульяновка и Романовское. Благо в этот раз автобус ехал пустым.
Атаку ВСУ Балицкий назвал очередным хладнокровным и беспринципным террористическим актом против мирных граждан. Противник показывает, что для него нет ничего святого и он готов на всё.
Для ВСУ в самом деле нет ничего святого, ведь они регулярно атакую школы и детские сады. Так, в октябре украинский БПЛА ударил по школе в селе Вязовое Белгородской области, а в сентябре ВСУ атаковали стадион школы в Запорожской области, когда там было 106 детей. Также Life.ru писал, что Украина нанесла удар по детскому саду в Донецке.