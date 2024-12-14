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14 декабря, 17:40

Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области

Балицкий: Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области

Последствия атаки дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. Telegram / Балицкий Евгений

Последствия атаки дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. Telegram / Балицкий Евгений

Украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Запорожской области. К счастью, в салоне не было детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В Пологовском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу», — написал Балицкий в своём телеграм-канале.

Последствия атаки дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. Telegram / Балицкий Евгений

Последствия атаки дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. Telegram / Балицкий Евгений

Автобус приписан к школе села Шевченково. В нём регулярно ездят на учёбу и обратно около 70 детей из сёл Тарасовка, Басань, Ульяновка и Романовское. Благо в этот раз автобус ехал пустым.

Атаку ВСУ Балицкий назвал очередным хладнокровным и беспринципным террористическим актом против мирных граждан. Противник показывает, что для него нет ничего святого и он готов на всё.

Дрон ВСУ атаковал автобус с рабочими завода в ДНР, есть пострадавшие
Дрон ВСУ атаковал автобус с рабочими завода в ДНР, есть пострадавшие

Для ВСУ в самом деле нет ничего святого, ведь они регулярно атакую школы и детские сады. Так, в октябре украинский БПЛА ударил по школе в селе Вязовое Белгородской области, а в сентябре ВСУ атаковали стадион школы в Запорожской области, когда там было 106 детей. Также Life.ru писал, что Украина нанесла удар по детскому саду в Донецке.

Никита Никонов
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