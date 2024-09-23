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Регион
23 сентября, 15:34

Более сотни детей находилось в здании при обстреле ВСУ школьного стадиона

Балицкий: ВСУ атаковали стадион школы в Запорожской области, там было 106 детей

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории стадиона действующей школы в Каменке-Днепровской Запорожской области, где находились 106 детей. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Преступный киевский режим совершил обстрел территории стадиона действующей средней школы Каменки-Днепровской. На момент обстрела в здании школы находилось 148 человек, из них 106 детей», — написал глава региона в телеграм-канале.

Балицкий добавил, что в настоящее время дети находятся в безопасности — все покинули школу. По словам главы региона, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, территория учебного заведения и стадиона оцеплена.

Губернатор уточнил, что украинские войска уже второй раз за неделю обстреливают образовательное учреждение. По его словам, это показывает, что у ВСУ отсутствуют какие-либо ограничения или принципы.

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А ранее Life.ru писал, что средства ПВО РФ сбили две авиабомбы ВСУ, сброшенные на Токмак в Запорожской области. На освобождённой части региона была объявлена ракетная опасность.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tobias Arhelger

Дарья Нарыкова
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