Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории стадиона действующей школы в Каменке-Днепровской Запорожской области, где находились 106 детей. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Преступный киевский режим совершил обстрел территории стадиона действующей средней школы Каменки-Днепровской. На момент обстрела в здании школы находилось 148 человек, из них 106 детей», — написал глава региона в телеграм-канале.

Балицкий добавил, что в настоящее время дети находятся в безопасности — все покинули школу. По словам главы региона, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, территория учебного заведения и стадиона оцеплена.

Губернатор уточнил, что украинские войска уже второй раз за неделю обстреливают образовательное учреждение. По его словам, это показывает, что у ВСУ отсутствуют какие-либо ограничения или принципы.