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21 сентября, 15:50

В Донецке снаряд ВСУ пробил крышу многоэтажки, разрушены две квартиры

Снаряд ВСУ попал в крышу многоквартирного дома в Петровском районе Донецка, пострадали две квартиры. Об этом сообщают РИА «Новости».

Уточняется, что обстрел произошёл в микрорайоне «Жилплощадка» вблизи расногоровки. Снаряд пробил крышу 15-го дома на улице Вагнера и попал в квартиру на пятом этаже. Перекрытия здания получили повреждения. Кроме того, квартира на четвёртом этаже также разрушена. В момент обстрела в доме находились мирные жители, но, к счастью, никто не пострадал.

«Оно как бахнуло, я заскочила и тут всё начало обваливаться, всё засыпано было. Пострадавших нет, приходили хозяева квартиры, немного разобрали завалы», — рассказала очевидица Галина.

По информации местных властей, за последние сутки ВСУ 47 раз обстреляли территорию республики, выпустив 128 различных боеприпасов. В результате атак пострадали 15 гражданских лиц, трое из которых погибли. Также были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры и 11 жилых домов.

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Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что за день от обстрелов ВСУ в ДНР погибли трое человек. Ещё пятнадцать гражданских, включая троих детей, в результате ударов украинской армии получили ранения. Он отметил, что в столице региона ущерб нанесён четырём объектам гражданской инфраструктуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Bielokopytova

Александра Мышляева
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