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18 сентября, 07:55

«Рёбра сломали, собаку спускали»: ВСУ убили шахтёра из Нью-Йорка за признание ДНР, заявила мать

Беженка из Нью-Йорка рассказала, как ВСУ убили её сына за поддержку России

Украинские солдаты терроризировали жителей Нью-Йорка (посёлок Новгородское в ДНР). Один из жителей даже стал жертвой жестоких издевательств со стороны противника. Об этом рассказала его мать, выехавшая из посёлка.

«Он был шахтёром. <...> Выпивал, язык развязывался. И он говорил, что его ребята — в ДНР. Его несколько раз избивали — рёбра сломали, собаку спускали. А потом в очередной раз избили, и всё»,поведала беженка в разговоре с РИА «Новости», подчеркнув, что украинские военные относятся сурово ко всем, кто высказывается в поддержку РФ.

Жители курской Суджи отказывались принимать помощь от ВСУ
Жители курской Суджи отказывались принимать помощь от ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, как пожилые женщины на велосипедах проехали около 30 километров, чтобы спастись от украинских обстрелов в Курской области. Домашних животных пришлось отвязать и отпустить, после чего бабушки отправились подальше от опасной зоны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Мария Любицкая
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