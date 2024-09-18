Украинские солдаты терроризировали жителей Нью-Йорка (посёлок Новгородское в ДНР). Один из жителей даже стал жертвой жестоких издевательств со стороны противника. Об этом рассказала его мать, выехавшая из посёлка.

«Он был шахтёром. <...> Выпивал, язык развязывался. И он говорил, что его ребята — в ДНР. Его несколько раз избивали — рёбра сломали, собаку спускали. А потом в очередной раз избили, и всё», — поведала беженка в разговоре с РИА «Новости», подчеркнув, что украинские военные относятся сурово ко всем, кто высказывается в поддержку РФ.