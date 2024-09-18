«Рёбра сломали, собаку спускали»: ВСУ убили шахтёра из Нью-Йорка за признание ДНР, заявила мать
Беженка из Нью-Йорка рассказала, как ВСУ убили её сына за поддержку России
Украинские солдаты терроризировали жителей Нью-Йорка (посёлок Новгородское в ДНР). Один из жителей даже стал жертвой жестоких издевательств со стороны противника. Об этом рассказала его мать, выехавшая из посёлка.
«Он был шахтёром. <...> Выпивал, язык развязывался. И он говорил, что его ребята — в ДНР. Его несколько раз избивали — рёбра сломали, собаку спускали. А потом в очередной раз избили, и всё», — поведала беженка в разговоре с РИА «Новости», подчеркнув, что украинские военные относятся сурово ко всем, кто высказывается в поддержку РФ.
Ранее Life.ru рассказывал, как пожилые женщины на велосипедах проехали около 30 километров, чтобы спастись от украинских обстрелов в Курской области. Домашних животных пришлось отвязать и отпустить, после чего бабушки отправились подальше от опасной зоны.
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