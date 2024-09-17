«Было страшно»: Бабушки из курского села на велосипедах проехали 30 километров, спасаясь от обстрелов

Жительницам села в Курской области пришлось спешно покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасное место на велосипедах под обстрелами ВСУ. О том, как это было, одна из них рассказала журналистам.

«Кто мог, на машинах выехали. У меня только велосипед. Животных отвязали, выпустили. Приехали мои две подруги, и мы с ними поехали в посёлок Званное», — рассказала собеседница в разговоре с РИА «Новости».

Покидали дом женщины ранним утром, примерно в 07:00 часов. Всего за два часа им удалось преодолеть расстояние в 30 километров. Делать это приходилось на свой страх и риск, ведь уже к моменту их выезда в селе Попово-Лежачи в Глушковском районе начались обстрелы, один из снарядов попал в здание почты. Приютили бабушек в храме, обеспечив едой и кровом.