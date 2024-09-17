«Было страшно»: Бабушки из курского села на велосипедах проехали 30 километров, спасаясь от обстрелов
Бабушки из курского села эвакуировались на велосипедах и под украинские обстрелы
Жительницам села в Курской области пришлось спешно покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасное место на велосипедах под обстрелами ВСУ. О том, как это было, одна из них рассказала журналистам.
«Кто мог, на машинах выехали. У меня только велосипед. Животных отвязали, выпустили. Приехали мои две подруги, и мы с ними поехали в посёлок Званное», — рассказала собеседница в разговоре с РИА «Новости».
Покидали дом женщины ранним утром, примерно в 07:00 часов. Всего за два часа им удалось преодолеть расстояние в 30 километров. Делать это приходилось на свой страх и риск, ведь уже к моменту их выезда в селе Попово-Лежачи в Глушковском районе начались обстрелы, один из снарядов попал в здание почты. Приютили бабушек в храме, обеспечив едой и кровом.
«Большое им (матушке и батюшке в храме — Прим. Life.ru) спасибо... Накормили, обогрели, успокоили. Страшно было очень», — добавила женщина.
А ранее Life.ru рассказал, как местные жители описали нападения ВСУ в Курской области. Напомним, что вылазка ВСУ в Курскую область стоила жизни уже почти 14 000 солдатам украинской армии. Они и сейчас продолжают там бесцельно погибать, но Владимир Зеленский говорит, что операция проходит успешно, а все её результаты киевское руководство предвидело.