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17 сентября, 05:39

«Было страшно»: Бабушки из курского села на велосипедах проехали 30 километров, спасаясь от обстрелов

Бабушки из курского села эвакуировались на велосипедах и под украинские обстрелы

Жительницам села в Курской области пришлось спешно покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасное место на велосипедах под обстрелами ВСУ. О том, как это было, одна из них рассказала журналистам.

«Кто мог, на машинах выехали. У меня только велосипед. Животных отвязали, выпустили. Приехали мои две подруги, и мы с ними поехали в посёлок Званное», рассказала собеседница в разговоре с РИА «Новости».

Покидали дом женщины ранним утром, примерно в 07:00 часов. Всего за два часа им удалось преодолеть расстояние в 30 километров. Делать это приходилось на свой страх и риск, ведь уже к моменту их выезда в селе Попово-Лежачи в Глушковском районе начались обстрелы, один из снарядов попал в здание почты. Приютили бабушек в храме, обеспечив едой и кровом.

«Большое им (матушке и батюшке в храме — Прим. Life.ru) спасибо... Накормили, обогрели, успокоили. Страшно было очень», — добавила женщина.

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А ранее Life.ru рассказал, как местные жители описали нападения ВСУ в Курской области. Напомним, что вылазка ВСУ в Курскую область стоила жизни уже почти 14 000 солдатам украинской армии. Они и сейчас продолжают там бесцельно погибать, но Владимир Зеленский говорит, что операция проходит успешно, а все её результаты киевское руководство предвидело.

Обложка ©

Freepik

Мария Любицкая
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