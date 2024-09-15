Курянка рассказала о побеге от ВСУ через огороды и запертых в подвалах мирных жителях
Жительница Курской области заявила, что ВСУ запирали гражданских в подвалах
Жительница Беловского района (по соседству с Суджанским) Курской области Нина Владимировна сообщила военным следователям, что украинские боевики бросали мирных жителей в подвалы, после чего запирали их внутри. Её слова передаёт ТАСС.
«Руки, ноги затрусились, сумку хватаю. Не помню, закрывала, не закрывала дом даже. В кустах сидели, пережидали. А они стреляли. Например, в Суджанском там в подвалах подзапертые сидят», — рассказала женщина следователю.
По её словам, в селе Плёхово украинские солдаты застрелили гражданского, который просто шёл по улице. Женщина продемонстрировала следователям фотографии воронок, оставшихся в земле после прилёта украинских снарядов, внутри которых были странные шарики.
«Я снимала все эти снимки. Это воронки, вот они. После него (снаряда. — Прим. Life.ru) осталась, и земля выгорела вся. А тут не знаю, что это, но сказали, он (боеприпас. — Прим. Life.ru) был заряжен шариками. На нашу улицу [прилетел], где мирные жители проживают», — добавила беженка.
Напомним, что вылазка ВСУ в Курскую область стоила жизни уже более 13 000 солдатам украинской армии. Они и сейчас продолжают там бесцельно погибать, но Владимир Зеленский говорит, что операция проходит успешно, а все её результаты киевское руководство предвидело.
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