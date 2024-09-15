Курянка рассказала о побеге от ВСУ через огороды и запертых в подвалах мирных жителях

Жительница Беловского района (по соседству с Суджанским) Курской области Нина Владимировна сообщила военным следователям, что украинские боевики бросали мирных жителей в подвалы, после чего запирали их внутри. Её слова передаёт ТАСС.

«Руки, ноги затрусились, сумку хватаю. Не помню, закрывала, не закрывала дом даже. В кустах сидели, пережидали. А они стреляли. Например, в Суджанском там в подвалах подзапертые сидят», — рассказала женщина следователю.

По её словам, в селе Плёхово украинские солдаты застрелили гражданского, который просто шёл по улице. Женщина продемонстрировала следователям фотографии воронок, оставшихся в земле после прилёта украинских снарядов, внутри которых были странные шарики.