Дрон ВСУ атаковал автобус с рабочими завода в ДНР, есть пострадавшие
Пять человек пострадали при ударе ВСУ по Горловке в ДНР
Последствия атаки ВСУ на Горловку. Обложка © Telegram / Приходько РИК
Число мирных жителей, пострадавших от обстрела Горловки украинскими военными, возросло до пяти человек. Об этом сообщает военное следственное управление СК России по региону.
Сообщается, что в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на служебный автобус одного из предприятий в посёлке Химик пострадали мужчины 1960 и 1970 годов рождения. Ранее мэр Иван Приходько сообщил, что в Горловке три человека получили ранения в результате атаки ВСУ.
Life.ru ранее сообщал о попытке ВСУ нанести удар по Донецку с помощью дальнобойных ракет, однако атака была успешно отражена силами российской ПВО. Глава региона Денис Пушилин подчеркнул, что благодаря эффективной работе ПВО удалось предотвратить жертвы среди гражданского населения и значительные разрушения. В результате обстрела пострадало лишь остекление в нескольких многоквартирных домах.