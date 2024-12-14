Дрон ВСУ атаковал автобус с рабочими завода в ДНР, есть пострадавшие

Число мирных жителей, пострадавших от обстрела Горловки украинскими военными, возросло до пяти человек. Об этом сообщает военное следственное управление СК России по региону.

Сообщается, что в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на служебный автобус одного из предприятий в посёлке Химик пострадали мужчины 1960 и 1970 годов рождения. Ранее мэр Иван Приходько сообщил, что в Горловке три человека получили ранения в результате атаки ВСУ.