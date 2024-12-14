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Регион
14 декабря, 12:43

Дрон ВСУ атаковал автобус с рабочими завода в ДНР, есть пострадавшие

Пять человек пострадали при ударе ВСУ по Горловке в ДНР

Последствия атаки ВСУ на Горловку. Обложка © Telegram / Приходько РИК

Последствия атаки ВСУ на Горловку. Обложка © Telegram / Приходько РИК

Число мирных жителей, пострадавших от обстрела Горловки украинскими военными, возросло до пяти человек. Об этом сообщает военное следственное управление СК России по региону.

Сообщается, что в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на служебный автобус одного из предприятий в посёлке Химик пострадали мужчины 1960 и 1970 годов рождения. Ранее мэр Иван Приходько сообщил, что в Горловке три человека получили ранения в результате атаки ВСУ.

В Горловке украинский дрон атаковал автобус с пассажирами, есть пострадавшие
В Горловке украинский дрон атаковал автобус с пассажирами, есть пострадавшие

Life.ru ранее сообщал о попытке ВСУ нанести удар по Донецку с помощью дальнобойных ракет, однако атака была успешно отражена силами российской ПВО. Глава региона Денис Пушилин подчеркнул, что благодаря эффективной работе ПВО удалось предотвратить жертвы среди гражданского населения и значительные разрушения. В результате обстрела пострадало лишь остекление в нескольких многоквартирных домах.

Александра Мышляева
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