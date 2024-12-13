ВСУ нанесли удар по Донецку дальнобойными ракетами

Украинские войска попытались нанести удар по Донецку дальнобойными ракетами, но силами российской ПВО атака была пресечена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В семь вечера ВФУ попытались нанести удар по столице республики дальнобойными ракетами, атака была отражена. Фрагменты сбитых ракет упали на территории Киевского района», — говорится в телеграм-канале Пушилина.

Кроме того, 13 декабря после атак ВСУ повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке — детский сад в Центрально-Городском и линия электропередач (ЛЭП) и Никитовском районах. Всего украинские войска пытались атаковать ДНР шесть раз за день с использованием реактивной артиллерии калибром 227 мм (HIMARS) и ствольной артиллерии калибром 155 мм.