Трамп выступил против ударов американскими ракетами по РФ, назвав это обострением конфликта
Time: Трамп выступил против ударов американскими дальнобойными ракетами по РФ
Избранный президент США Дональд Трамп высказался против ударов дальнобойным американским вооружением по территории России. Об этом пишет журнал Time, ранее назвавший республиканца «человеком года».
«Я категорически не согласен с отправкой ракет за сотни миль в Россию. Почему мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и усугубляем её», — цитирует издание политика.
Также избранный президент намерен использовать поддержку Киева «как рычаг давления на Россию» в переговорах о завершении конфликта. Трамп подчеркнул, что собирается прийти к соглашению и не намерен сдаваться.
Напомним, что очередная атака ВСУ по российской территории с применением западного оружия произошла в ночь на 11 декабря, целью удара стал Таганрог. В Минобороны РФ заявили, что противник задействовал американские ракеты ATACMS. Пострадала котельная, из-за чего 30 многоэтажных домов остались без света. В российском оборонном ведомстве предупредили, что эти действия не останутся без ответа.
Сегодня американский еженедельник Time присвоил звание «Человека года» Дональду Трампу. Это уже вторая подобная регалия на его счету, первую он получил, выиграв выборы в 2016 году.
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