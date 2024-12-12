Трамп выступил против ударов американскими ракетами по РФ, назвав это обострением конфликта

Избранный президент США Дональд Трамп высказался против ударов дальнобойным американским вооружением по территории России. Об этом пишет журнал Time, ранее назвавший республиканца «человеком года».

«Я категорически не согласен с отправкой ракет за сотни миль в Россию. Почему мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и усугубляем её», — цитирует издание политика.

Также избранный президент намерен использовать поддержку Киева «как рычаг давления на Россию» в переговорах о завершении конфликта. Трамп подчеркнул, что собирается прийти к соглашению и не намерен сдаваться.