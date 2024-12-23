Минобороны: Два украинских БПЛА уничтожены над Азовским морем
Два беспилотника Вооружённых сил Украины сбиты над Азовским морем вечером 23 декабря. О результативной работе наших зенитчиков сообщили в Министерстве обороны России.
«Около 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Азовского моря», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что 23 декабря ВСУ подвергли Ростовскую область массированной атаке. МО сообщило об уничтожении минимум девяти БПЛА вблизи Миллерово. Позже угроза атаки беспилотников была объявлена и в Таганроге.
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