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Регион
23 декабря, 19:59

Минобороны: Два украинских БПЛА уничтожены над Азовским морем

Два беспилотника Вооружённых сил Украины сбиты над Азовским морем вечером 23 декабря. О результативной работе наших зенитчиков сообщили в Министерстве обороны России.

«Около 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Азовского моря», — подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, что 23 декабря ВСУ подвергли Ростовскую область массированной атаке. МО сообщило об уничтожении минимум девяти БПЛА вблизи Миллерово. Позже угроза атаки беспилотников была объявлена и в Таганроге.

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Илья Пушкарев
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