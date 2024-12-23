В российском регионе силы ПВО отразили воздушную атаку
Минобороны: В Ростовской области силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ
Силы ПВО в Ростовской области активно отражают воздушную атаку противника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.
«С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили восемь БПЛА», — говорится в сообщении.
По словам главы региона, системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают работать на месте происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.
Пресс-служба Минобороны позже уточнила, что над Ростовской областью было сбито девять украинских БПЛА.
Тем временем в Калужской области нашли обломки БПЛА ВСУ. Ранее украинский дрон был сбит в небе над Брянской областью.
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