Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 декабря, 19:04

В российском регионе силы ПВО отразили воздушную атаку

Минобороны: В Ростовской области силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ

Силы ПВО в Ростовской области активно отражают воздушную атаку противника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

«С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили восемь БПЛА», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают работать на месте происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пресс-служба Минобороны позже уточнила, что над Ростовской областью было сбито девять украинских БПЛА.

После атаки БПЛА в Орловской области загорелся объект с топливом
После атаки БПЛА в Орловской области загорелся объект с топливом

Тем временем в Калужской области нашли обломки БПЛА ВСУ. Ранее украинский дрон был сбит в небе над Брянской областью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Анатолий Цейко
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar