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25 декабря, 07:52

Глава Ингушетии – о падении БПЛА в Малгобеке: Жертв и разрушений нет

Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов сообщил об упавшем на территории региона беспилотнике самолётного типа. Сейчас оперативные службы выясняют цели, по которым должен был ударить дрон. Об этом чиновник рассказал в телеграм-канале.

«Сегодня утром на территории г. Малгобека Республики Ингушетия упал беспилотник самолётного типа. Жертв среди людей и разрушений объектов не имеется. На месте падения беспилотника работают правоохранительные органы и оперативные службы», — говорится в тексте.

По словам очевидцев, около мясо-молочного комбината в районе ингушского села Сагопши упал и взорвался беспилотник самолётного типа. Они засняли пролёт аппарата и последствия взрыва на земле.

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Ранее сообщалось, что жительница Белгородской области спасла внука во время обстрела, прикрыв его своим телом. Мальчик остался жив, а женщина скончалась. Отец ребёнка Михаил работал тренером по футболу и после этой трагедии принял решение записаться в добровольческий отряд «Барс-Белгород».

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Татьяна Миссуми
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