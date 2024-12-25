Глава Ингушетии – о падении БПЛА в Малгобеке: Жертв и разрушений нет

Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов сообщил об упавшем на территории региона беспилотнике самолётного типа. Сейчас оперативные службы выясняют цели, по которым должен был ударить дрон. Об этом чиновник рассказал в телеграм-канале.

«Сегодня утром на территории г. Малгобека Республики Ингушетия упал беспилотник самолётного типа. Жертв среди людей и разрушений объектов не имеется. На месте падения беспилотника работают правоохранительные органы и оперативные службы», — говорится в тексте.

По словам очевидцев, около мясо-молочного комбината в районе ингушского села Сагопши упал и взорвался беспилотник самолётного типа. Они засняли пролёт аппарата и последствия взрыва на земле.