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25 декабря, 06:37

Жители Ингушетии сообщают о попытке БПЛА совершить атаку в районе Малгобека

Жители Ингушетии сообщают, что в районе Малгобека упал БПЛА самолётного типа, и публикуют видео. По их словам, никто не пострадал

В Малгобеке упал БПЛА самолётного типа. Видео © Телеграм / Опера Ингушетии

По словам очевидцев, около мясо-молочного комбината в районе ингушского села Сагопши упал и взорвался беспилотник самолётного типа. Они засняли пролёт аппарата и последствия взрыва на земле. После падения беспилотного летательного аппарата образовалась небольшая воронка. На место выехали сотрудники РОВД Малгобекский.

Ранее в Нижнем Новгороде беспилотник упал на крышу Академии Министерства внутренних дел (МВД) на Анкудиновском шоссе. Занятия в учебном учреждении прервали, курсантов эвакуировали в подвал.

Очевидец снял на видео пожар после массированной атаки 12 БПЛА на Ростовскую область
Очевидец снял на видео пожар после массированной атаки 12 БПЛА на Ростовскую область
Обложка ©

Телеграм / Опера Ингушетии

Андрей Бражников
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