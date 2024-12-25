Жители Ингушетии сообщают о попытке БПЛА совершить атаку в районе Малгобека
Жители Ингушетии сообщают, что в районе Малгобека упал БПЛА самолётного типа, и публикуют видео. По их словам, никто не пострадал
В Малгобеке упал БПЛА самолётного типа. Видео © Телеграм / Опера Ингушетии
По словам очевидцев, около мясо-молочного комбината в районе ингушского села Сагопши упал и взорвался беспилотник самолётного типа. Они засняли пролёт аппарата и последствия взрыва на земле. После падения беспилотного летательного аппарата образовалась небольшая воронка. На место выехали сотрудники РОВД Малгобекский.
Ранее в Нижнем Новгороде беспилотник упал на крышу Академии Министерства внутренних дел (МВД) на Анкудиновском шоссе. Занятия в учебном учреждении прервали, курсантов эвакуировали в подвал.
Телеграм / Опера Ингушетии