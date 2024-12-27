Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 декабря, 10:29

Массированный и 37 групповых: Минобороны отчиталось об «ударах возмездия» по Украине

ВС РФ нанесли за неделю массированный и 37 групповых ударов по объектам Украины

За неделю с 21 по 27 декабря российские военные нанесли один массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«С 21 по 27 декабря Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Были поражены энергетические объекты, которые обеспечивали работу предприятий украинского ВПК, а также инфраструктура военных аэродромов, базы горючего, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, склады боеприпасов и учебные центры операторов дронов. Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации подразделений украинских войск, иностранных наёмников и нацформирований.

«Возмутительно!» Байден забился в истерике из-за массированного «‎удара возмездия» по Украине
«Возмутительно!» Байден забился в истерике из-за массированного «‎удара возмездия» по Украине

Напомним, что в ночь на 25 декабря ВС РЫ провели массированный ракетный удар по различным объектам на территории Украины. Взрывы гремели в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Утром вторая волна ракет полетела на врага. В результате ударов на Украине ввели превентивные отключения электричества.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar