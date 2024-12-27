Массированный и 37 групповых: Минобороны отчиталось об «ударах возмездия» по Украине

За неделю с 21 по 27 декабря российские военные нанесли один массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«С 21 по 27 декабря Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.