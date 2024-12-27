Массированный и 37 групповых: Минобороны отчиталось об «ударах возмездия» по Украине
ВС РФ нанесли за неделю массированный и 37 групповых ударов по объектам Украины
За неделю с 21 по 27 декабря российские военные нанесли один массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
«С 21 по 27 декабря Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.
Были поражены энергетические объекты, которые обеспечивали работу предприятий украинского ВПК, а также инфраструктура военных аэродромов, базы горючего, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, склады боеприпасов и учебные центры операторов дронов. Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации подразделений украинских войск, иностранных наёмников и нацформирований.
Напомним, что в ночь на 25 декабря ВС РЫ провели массированный ракетный удар по различным объектам на территории Украины. Взрывы гремели в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Утром вторая волна ракет полетела на врага. В результате ударов на Украине ввели превентивные отключения электричества.
Kandinsky 3.1 / Life.ru