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Регион
26 декабря, 07:13
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«Возмутительно!» Байден забился в истерике из-за массированного «‎удара возмездия» по Украине

Байден: РФ нанесла возмутительный массированный удар по Украине 25 декабря

Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США выступил с резкой критикой массированного удара российских ВС по объектам энергетики и ВПК на территории Украины 25 декабря. Джо Байден назвал этот удар «возмутительным». Его слова приводит The Hill.

«Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы», — разразился Байден.

Он указал, что Вашингтон и международное сообщество должны продолжать помогать Украине, пока та «не одержит победу над Россией». Он напомнил, что США в последние месяцы завалили Киев «сотнями ракет» для ПВО, и ещё несколько более крупных партий уже плывут в руки украинских властей. По словам Байдена, Штаты будут и дальше «неутомимо работать над укреплением позиции» своих друзей с другого конца земного шара.

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Напомним, что утром 25 декабря раздались взрывы в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины. Когда казалось, что угроза миновала, по энергетическим объектам ударила вторая волна ракет. В результате украинским властям пришлось экстренно вырубать электричество в ряде регионов.

Владимир Озеров
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