«Возмутительно!» Байден забился в истерике из-за массированного «‎удара возмездия» по Украине

«Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы» , — разразился Байден.

Он указал, что Вашингтон и международное сообщество должны продолжать помогать Украине, пока та «не одержит победу над Россией». Он напомнил, что США в последние месяцы завалили Киев «сотнями ракет» для ПВО, и ещё несколько более крупных партий уже плывут в руки украинских властей. По словам Байдена, Штаты будут и дальше «неутомимо работать над укреплением позиции» своих друзей с другого конца земного шара.