Мэр украинского Днепра обратился к горожанам после российских «ударов возмездия»
Мэр Филатов* сообщил о серьёзных проблемах в Днепре после ударов ВС РФ
Мэр украинского Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов* сообщил о «серьёзных проблемах» после серии взрывов 25 декабря. Такой пост появился в его Telegram-канале.
«Ситуация действительно серьёзная. Хочу подчеркнуть, что если бы мы не готовились к возможным обстрелам, последствия были бы гораздо более тяжёлыми», — заявил он.
Сегодня утром Вооружённые силы России провели массированный ракетный удар по различным объектам на территории Украины. Взрывы прогремели в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Ночные атаки просто так не закончились и вторая волна ракет полетела на врага уже утром. В результате ударов на Украине завыла воздушная тревога и ввели превентивные отключения электричества. В результате атак пострадали несколько электростанций, включая Славянскую ТЭС.
* Включён в список террористов и экстремистов
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