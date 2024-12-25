Мэр украинского Днепра обратился к горожанам после российских «ударов возмездия»

Мэр украинского Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов* сообщил о «серьёзных проблемах» после серии взрывов 25 декабря. Такой пост появился в его Telegram-канале .

«Ситуация действительно серьёзная. Хочу подчеркнуть, что если бы мы не готовились к возможным обстрелам, последствия были бы гораздо более тяжёлыми», — заявил он.