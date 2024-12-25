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25 декабря, 11:22

Мэр украинского Днепра обратился к горожанам после российских «ударов возмездия»

Мэр Филатов* сообщил о серьёзных проблемах в Днепре после ударов ВС РФ

Мэр украинского Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов* сообщил о «серьёзных проблемах» после серии взрывов 25 декабря. Такой пост появился в его Telegram-канале.

«Ситуация действительно серьёзная. Хочу подчеркнуть, что если бы мы не готовились к возможным обстрелам, последствия были бы гораздо более тяжёлыми», — заявил он.

Минобороны раскрыло подробности массированного «удара возмездия» по Украине
Минобороны раскрыло подробности массированного «удара возмездия» по Украине

Сегодня утром Вооружённые силы России провели массированный ракетный удар по различным объектам на территории Украины. Взрывы прогремели в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Ночные атаки просто так не закончились и вторая волна ракет полетела на врага уже утром. В результате ударов на Украине завыла воздушная тревога и ввели превентивные отключения электричества. В результате атак пострадали несколько электростанций, включая Славянскую ТЭС.

* Включён в список террористов и экстремистов

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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