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Регион
29 декабря, 09:29

Над Ростовской областью сбили украинский дрон

Слюсарь: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Ростовской областью

В небе над Ростовской областью сбили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Около полудня в Усть-Донецком районе сбит вражеский БПЛА. Последствия на земле уточняются», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет. Силы ПВО продолжают работу.

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Напомним, в ночь на 28 декабря российские силы ПВО и РЭБ отразили атаку 17 беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Пострадавших и разрушений не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Дарья Нарыкова
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