Над Ростовской областью сбили украинский дрон
Слюсарь: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Ростовской областью
В небе над Ростовской областью сбили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Около полудня в Усть-Донецком районе сбит вражеский БПЛА. Последствия на земле уточняются», — написал Слюсарь в телеграм-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет. Силы ПВО продолжают работу.
Напомним, в ночь на 28 декабря российские силы ПВО и РЭБ отразили атаку 17 беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Пострадавших и разрушений не было.
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