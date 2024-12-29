Над Ростовской областью сбили украинский дрон

В небе над Ростовской областью сбили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Около полудня в Усть-Донецком районе сбит вражеский БПЛА. Последствия на земле уточняются», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет. Силы ПВО продолжают работу.