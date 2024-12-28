Силы ПВО и РЭБ отразили атаку 17 беспилотников ВСУ на Ростовскую область

Вооружённые силы Украины потеряли 17 беспилотников при попытке атаковать Ростовскую область в ночь на 28 декабря. Об эффективной работе сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отчитался врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах», — написал он в Telegram.

По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Впрочем, эта информация нуждается в уточнении, добавил Слюсарь.