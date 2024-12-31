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Регион
31 декабря, 14:27

Взрыв произошёл в кабинете директора предприятия в Крыжополе, есть жертвы

Три человека погибли в Крыжополе Винницкой области при взрыве на предприятии

В посёлке Крыжополь Винницкой области Украины произошёл взрыв. Удар раздался в рабочем кабинете руководителя одного из предприятий. По данным полиции региона, в результате происшествия есть жертвы.

«Полицейские Винницкой области работают на месте взрыва в Крыжополе. По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий вошёл в кабинет руководителя, после чего произошёл взрыв. В результате оба мужчины погибли на месте», — говорится в сообщении.

Кроме того, два человека получили ранения, один из них также скончался при оказании медицинской помощи. На каком конкретно предприятии прогремел взрыв и что стало причиной — неизвестно. Сейчас на месте трагедии работают криминалисты и взрывотехники.

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Ранее сообщалось о взрывах на западе Луганской Народной Республики (ЛНР) из-за детонации неустановленного устройства. В результате происшествия в Лисичанске пострадали семь подростков. Дети получили минно-взрывные травмы, их госпитализировали в Луганскую республиканскую больницу.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Наталья Афонина
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