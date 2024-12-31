Взрыв произошёл в кабинете директора предприятия в Крыжополе, есть жертвы

В посёлке Крыжополь Винницкой области Украины произошёл взрыв. Удар раздался в рабочем кабинете руководителя одного из предприятий. По данным полиции региона, в результате происшествия есть жертвы.

«Полицейские Винницкой области работают на месте взрыва в Крыжополе. По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий вошёл в кабинет руководителя, после чего произошёл взрыв. В результате оба мужчины погибли на месте», — говорится в сообщении.

Кроме того, два человека получили ранения, один из них также скончался при оказании медицинской помощи. На каком конкретно предприятии прогремел взрыв и что стало причиной — неизвестно. Сейчас на месте трагедии работают криминалисты и взрывотехники.