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Регион
30 декабря, 18:44

Пасечник: Семеро подростков пострадали в Лисичанске из-за взрыва устройства

На западе Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате детонации неустановленного устройства в Лисичанске пострадали семь подростков. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

«Из-за подлых террористических действий врага на прифронтовых территориях республики продолжают страдать живущие там люди. Сегодня в Лисичанске произошла очередная трагедия: семеро подростков в районе завода «Стекольный» получили минно-взрывные травмы в результате подрыва неустановленного устройства»,написал он в Telegram.

По словам Пасечника, трёх пострадавших отправили в Луганскую республиканскую больницу. Ещё четыре человека госпитализированы в другие медицинские учреждения. Врачи продолжают работать и оказывать подросткам всю необходимую помощь. О состоянии их здоровья продолжает докладывать министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Подробности происшествия уточняются. Ситуацию держу на личном контроле», — написал Пасечник.

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Ранее Life.ru рассказывал о жестокой атаке ВСУ на Алёшкинскую больницу в Херсонской области. В результате украинского удара серьёзно пострадал главный врач учреждения Владимир Харлан. Он получил осколочные ранения, а его заместитель по лечебной работе Василий Борисов погиб. На удар БПЛА ВСУ уже отреагировала глава МИД РФ Мария Захарова. Она назвала киевские действия циничным и кровавым преступлением.

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Shutterstock / FOTODOM / Leszek Glasner

Наталья Афонина
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