Пасечник: Семеро подростков пострадали в Лисичанске из-за взрыва устройства

На западе Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате детонации неустановленного устройства в Лисичанске пострадали семь подростков. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

«Из-за подлых террористических действий врага на прифронтовых территориях республики продолжают страдать живущие там люди. Сегодня в Лисичанске произошла очередная трагедия: семеро подростков в районе завода «Стекольный» получили минно-взрывные травмы в результате подрыва неустановленного устройства», — написал он в Telegram.

По словам Пасечника, трёх пострадавших отправили в Луганскую республиканскую больницу. Ещё четыре человека госпитализированы в другие медицинские учреждения. Врачи продолжают работать и оказывать подросткам всю необходимую помощь. О состоянии их здоровья продолжает докладывать министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Подробности происшествия уточняются. Ситуацию держу на личном контроле», — написал Пасечник.