Пасечник: Семеро подростков пострадали в Лисичанске из-за взрыва устройства
На западе Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате детонации неустановленного устройства в Лисичанске пострадали семь подростков. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.
«Из-за подлых террористических действий врага на прифронтовых территориях республики продолжают страдать живущие там люди. Сегодня в Лисичанске произошла очередная трагедия: семеро подростков в районе завода «Стекольный» получили минно-взрывные травмы в результате подрыва неустановленного устройства», — написал он в Telegram.
По словам Пасечника, трёх пострадавших отправили в Луганскую республиканскую больницу. Ещё четыре человека госпитализированы в другие медицинские учреждения. Врачи продолжают работать и оказывать подросткам всю необходимую помощь. О состоянии их здоровья продолжает докладывать министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
«Подробности происшествия уточняются. Ситуацию держу на личном контроле», — написал Пасечник.
Ранее Life.ru рассказывал о жестокой атаке ВСУ на Алёшкинскую больницу в Херсонской области. В результате украинского удара серьёзно пострадал главный врач учреждения Владимир Харлан. Он получил осколочные ранения, а его заместитель по лечебной работе Василий Борисов погиб. На удар БПЛА ВСУ уже отреагировала глава МИД РФ Мария Захарова. Она назвала киевские действия циничным и кровавым преступлением.
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