ВСУ атаковали Курскую область ракетами HIMARS

Украинские военные атаковали город Льгов, находящийся в Курской области. На данный момент нет данных о жертвах или серьёзных повреждениях, сообщил Александр Хинштейн, и.о. губернатора региона, в своём телеграм-канале.

«Информации о пострадавших и значительных разрушениях на данный момент не поступало. На месте работают аварийные и коммунальные службы. Держу ситуацию под контролем», — заявил хинштейн.

По данным Mash, ВСУ пытались атаковать Курскую область ракетами HIMARS. Четыре ракеты были сбиты над Медвенским районом региона, ещё одну уничтожили над Льговом. В нескольких домах от удара выбило окна.