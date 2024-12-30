ВСУ атаковали Курскую область ракетами HIMARS
Хинштейн: ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области
Украинские военные атаковали город Льгов, находящийся в Курской области. На данный момент нет данных о жертвах или серьёзных повреждениях, сообщил Александр Хинштейн, и.о. губернатора региона, в своём телеграм-канале.
«Информации о пострадавших и значительных разрушениях на данный момент не поступало. На месте работают аварийные и коммунальные службы. Держу ситуацию под контролем», — заявил хинштейн.
По данным Mash, ВСУ пытались атаковать Курскую область ракетами HIMARS. Четыре ракеты были сбиты над Медвенским районом региона, ещё одну уничтожили над Льговом. В нескольких домах от удара выбило окна.
А до этого Life.ru сообщал, что сегодня, 30 декабря, украинская армия атаковала больницу в Херсонской области с помощью БПЛА. В результате удара серьёзное осколочное ранения получил главный врач медицинского учреждения Владимир Харлан, а его заместитель по лечебной работе Василий Борисов погиб.
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