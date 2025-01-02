Возможен теракт: Стало известно о погибшем в результате взрыва Tesla у отеля Трампа
Человек погиб и семеро пострадали при взрыве Tesla у отеля Трампа в Лас-Вегасе
Стали известны подробности о взрыве, случившемся в Лас-Вегасе возле здания отеля Дональда Трампа. Как сообщили в полиции, в результате происшествия погиб один человек, ещё семь пострадали. Власти рассматривают произошедшее как потенциальный теракт, отмечает телеканал ABC News.
На месте происшествия специалисты обнаружили следы взрывчатых веществ. Однако точная причина взрыва ещё не установлена. Согласно предварительным данным, водитель электромобиля припарковался возле вестибюля здания, после чего произошёл взрыв. Осколки стекла и обломки автомобиля разлетелись на десятки метров, ранив прохожих.
Взрыв Tesla Cybertruck у отеля Дональда Трампа. Видео © X / teslaract
Напомним, инцидент произошёл вечером 1 января. Полиция перекрыла дороги возле высотки Трампа. Жителям города рекомендовали избегать района, где находится место происшествия.
X / teslaract