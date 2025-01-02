Возможен теракт: Стало известно о погибшем в результате взрыва Tesla у отеля Трампа

Стали известны подробности о взрыве, случившемся в Лас-Вегасе возле здания отеля Дональда Трампа. Как сообщили в полиции, в результате происшествия погиб один человек, ещё семь пострадали. Власти рассматривают произошедшее как потенциальный теракт, отмечает телеканал ABC News.